Absichtliche Corona-Infektion nach Impfung? Drosten sorgt für Wirbel und fühlt sich missverstanden

Allerorts werden in Politik und Medien Ängste vor einer sogenannten "vierten Welle" infolge der Delta-Variante des Virus SARS-CoV-2 laut. Für den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn könne das nur eines bedeuten: Die Impfquote müsse "drastisch" erhöht werden. Um dies zu erreichen, müssen auch noch neue PR-Maßnahmen und Impfangebote her.

Die Frage, wie oft sich die Menschen impfen lassen müssen, wie viele "Booster-Impfungen" man braucht, um vollends und vor allem dauerhafte Immunität zu erwerben, bleibt dabei bisher und aktuell vollkommen offen. Hinzu kommen Berichte und Studien, die sich mit der Frage der sogenannten "Impfdurchbrüche" bei bereits doppelt geimpften Personen befassen. Experten sind ohnehin der Ansicht, dass Politiker und alle Menschen werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben, und dass dieses Virus hierzulande endemischen Charakter annehmen werde.

Nun sorgen Berichte für Irritationen und folglich für Aufsehen, die sich auf mutmaßliche Äußerungen des Virologen Christian Drosten beziehen. So zitiert u.a. das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) Drosten aus seinem wieder gestarteten Podcast "Corona-Update":

"Ich will eine Impfimmunität haben, und darauf aufsattelnd will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste allgemeine Infektion und die zweite und die dritte haben."

"So eine Infektionsimmunität sei auf Dauer wahrscheinlich robuster", heißt es beim RND ergänzend zu dem Zitat von Drosten. Seitdem wird nun berichtet, der Virologe wolle sich als bereits Geimpfter zusätzlich infizieren. So hieß es etwa bei NTV zu den von Drosten gemachten Äußerungen:

Drosten habe demzufolge ferner angegeben, dass er "als relativ gesunder Erwachsener (…) diesen individuellen Weg für sich verantworten" könne. Gleiches gelte für "andere Bevölkerungsgruppen (…) natürlich nicht".

Prompt meldete sich der SPD-Politiker und Gesundheitsökonom Karl Lauterbach gegenüber der Funke Mediengruppe zu Wort: "Aber ich würde niemandem empfehlen, sich freiwillig zu infizieren oder eine Ansteckung auch nur zu riskieren."

Nun sieht sich Drosten genötigt, die seiner Meinung nach aus dem Zusammenhang gerissenen oder missverstandenen Worte richtigzustellen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er:

"Lese heute ja verrückte Dinge über mich. Selbstverständlich will ich mich nicht selbst infizieren! Wer verstehen will, worauf ich hinaus will und worauf wir hinarbeiten sollten, kann das im NDR-Podcast nachhören."