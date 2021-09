Impflotterie: Freilose für Geimpfte und Genesene mit Chance auf Millionengewinn

Das Robert Koch-Institut mahnt, die Impfquote sei noch zu niedrig, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Derzeit wurden rund 61,5 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Ein Impfangebot erhalten alle Bundesbürger ab 12 Jahren. Diskutiert wurden Impfanreize in der Politik wie Geld oder Gratisleistungen. So sprach sich der Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch für Impfprämien von 50 Euro aus, die Personen in den Innenstädten ausgeben könnten, damit auch der Einzelhandel, der unter den strengen Corona-Maßnahmen der Politik gelitten hat, davon profitieren kann. Die Idee von Impfstationen für Urlaubsheimkehrer an Flughäfen und Bahnhöfen brachte der CSU-Politiker Alexander Dobrindt ins Spiel. Zwei Drittel der Bürger befürworten laut einer Umfrage von YouGov Impfanreize.

Der Online-Anbieter Lotto24 hat sich nun etwas besonderes einfallen lassen, um Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Gegen Vorlage eines Coronavirus- oder Genesenen-Impfnachweises gibt es Lottoscheine ohne Bezahlung. Auf Twitter wirbt Lotto24 damit, dass man über 1 Million Euro gewinnen könne, falls man bis Ende September geimpft ist.

Gewinner, Gewinner, GewinnerGestern Abend war es wieder soweit... die nächste freiheitplus-Ziehung stand auf dem Plan.Mittlerweile wurden 23.349 Menschen zu Gewinnern mit unserer Aktion #geimpftgewinnt .Sicher Dir jetzt Dein Gratis-Los unter: www.lotto24/geimpftgewinnt pic.twitter.com/DI7aVFuTXr — LOTTO24.de (@Lotto24de) September 7, 2021

Der Anbieter sieht sich in den sozialen Netzwerken der Kritik von Impfgegnern ausgesetzt. Einige drohten damit, ihr Profil bei Lotto24 zu löschen. Der Verantwortliche für die Kampagne, Sebastian Blohm, betont, dass jeder an der Lotterie teilnehmen könne, der geimpft, genesen und impfwillig ist. Auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, dürfen teilnehmen. Blohm hofft, dass trotz der Kritik die Aktion positiv aufgenommen wird und den Kundenstamm des Anbieters erweitert statt schmälert.

Mittlerweile sollen 23.349 Menschen zu Gewinnern der Aktion geworden sein. Auf dem Lottoschein kann man mit einem Feld teilnehmen. Die Zahlen wählt der Computer vorab aus und können nicht selbst bestimmt werden. Normalerweise kostet ein virtueller Tipp 2,50 Euro.

