Scholz nennt Geimpfte "Versuchskaninchen" – und erntet prompt Kritik von Laschet und Spahn

Am Samstag hat der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung mit diesen Worten für das Impfen gegen Covid-19 geworben:

"50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen – es ist gut gegangen! Bitte macht mit."

Ich bin der Überzeugung, dass das von Olaf #Scholz nahegelegte Argumentationsmuster bei #Impfskeptikern deutlich besser wirkt, als ständig zu sagen „was wollt ihr eigentlich, der #Spahn sagt dich, dass die Impfung sicher ist. #Versuchskaninchen#Corona#Impfunghttps://t.co/5fW2FIL1bf — Gerhard Deiters (@DeitersGerhard) September 5, 2021

"Menschen sind keine Versuchskaninchen in diesem Land", erwiderte daraufhin Unionskanzlerkandidat Armin Laschet am Samstag beim Landesparteitag der Brandenburger CDU in Potsdam, wie die FAZ berichtet. Er rief seinen Konkurrenten auf, von derartigen Begriffen Abstand zu nehmen und resümierte: "Das ist eine unverantwortliche Antwort, die er da gibt."

Laut @OlafScholz haben die #Versuchskaninchen gewartet, ob alles gut ausgeht. Das können sie aber erst nach der letzten Runde wissen.Hier die bis Juni gemeldeten schweren Nebenwirkungen laut EMA. Es gibt eine hohe Dunkelziffer und starken Meldeverzug:https://t.co/dpQ9cy1rhWpic.twitter.com/cAyLJWhnBt — Stefan Homburg (@SHomburg) September 5, 2021

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb mit Blick auf die Äußerung von Scholz bei Twitter: "Das ist nun wirklich Unsinn. Der Impfstoff ist zugelassen, sicher und wirksam. So eine Wortwahl ist eine Steilvorlage für die, die mit Halb- und Unwahrheiten Vertrauen untergraben wollen. Die Impfung schützt und hat bereits viele Tausende Leben gerettet."

Der Impfstoff hat ein „Conditional Approval“. Es ist tatsächlich so, dass die klinischen Daten unvollständig sind und die Daten von den erfolgten Impfungen zu deren Vervollständigung dienen. Das gilt für Wirksamkeit und Sicherheit gleichermaßen. Das sollten Sie eigentlich wissen! — Prof. Dr. Markus Veit (@veit_markus) September 4, 2021

