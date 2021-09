Teurer Spaß mit zweifelhaftem Effekt: Berlin hält an Parklets zur Verkehrsberuhigung fest

In Berlin werden Parkplätze zweckentfremdet und in sogenannte Parklets (Stadtmöbel) umgewandelt. Anwohner beschweren sich über die Nutzung durch Drogenabhängige. Der Senat fördert die grüne Idee mit 350.000 Euro. In Prenzlauer Berg führten bürokratische Probleme zu einem eher kurzen Vergnügen.