Tritte gegen Kopf: Schüler in Hamburg gehen auf Polizisten los

In Hamburg wurde ein Polizist von Schülern brutal angegriffen. Nach Angaben der Behörden wollte er einen Streit zwischen zwei Jungen schlichten und wurde dabei von Kindern und Jugendlichen attackiert. Zwölf Streifenwagen mussten anrücken, um die Lage zu beruhigen.

Ein Polizist, der als ein sogenannter "Cop4U" gezielt im schulischen Umfeld tätig sei, wurde im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel von mehreren Schülern angegriffen. Zu der Attacke war es am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände der Ida-Ehre-Schule gekommen. Der Beamte habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jungen beobachtet und schritt ein, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Doch als der Polizist versuchte, den Streit zu schlichten und die beiden Streitenden trennte, habe einer der Jungen vehement eine Hand unter seiner Jacke verborgen gehalten und sie auch nach mehrfacher Aufforderung des Polizisten nicht vorgezeigt, heißt es seitens der Polizei.

"Da der 13-Jährige dem Beamten bereits bekannt und nicht auszuschließen war, dass er bewaffnet sein könnte, fixierte der Beamte die Arme des Jungen aus Eigensicherungsgründen", teilte eine Sprecherin mit. Der Junge jedoch wehrte sich, schlug um sich, und der Polizist drückte den Teenager zu Boden. Die umherstehenden Kinder und Jugendlichen "solidarisierten sich auf hochaggressive Weise mit dem Festgehaltenen" und bedrängten den auf dem Boden liegenden Polizisten, heißt es weiter. Aus der Gruppe heraus wurde dem Polizisten mehrfach gegen den Kopf getreten. Nur weil der Polizeibeamte bei dem Einsatz noch seinen Fahrradhelm getragen habe, sei er unverletzt geblieben.

Die aufgebrachte Menschenmenge bestand nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich aus mehr als 80 Schülern. Der Bamte sei aus der Gruppe heraus beleidigt, bespuckt und angegriffen worden. Um die Lage zu beruhigen, mussten schließlich zwölf Streifenwagen anrücken. "Erst nachdem der 13-Jährige in Gewahrsam genommen und abtransportiert worden ist, entspannte sich die Situation wieder", so die Polizei weiter. Auch zwei weitere Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren kamen nach Angaben der Behörden in Gewahrsam und wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, versuchter Gefangenenbefreiung und Beleidigung eingeleitet, teilte die Polizeisprecherin mit.

Mehr zum Thema - Ausschreitungen in Frankfurt am Main – wieder mehrere gewalttätige Angriffe auf Polizeibeamte