Impfaktion in Duisburg: Kinder machen Fotos mit "Star Wars"-Figuren

Bei der Impfkampagne gehen einige Städte ungewöhnliche Wege: Im Impfzentrum der Stadt Duisburg können sich Kinder gegen COVID-19 impfen und sich anschließend mit Figuren aus den "Star Wars"-Filmen fotografieren lassen. In den sozialen Medien stieß die Aktion jedoch auf ein geteiltes Echo.

Die Stadt Duisburg machte durch eine Impfkampagne der etwas anderen Art auf sich aufmerksam: Im Duisburger Impfzentrum können sich Kinder und Jugendliche gegen COVID-19 impfen lassen und anschließend Fotos mit bekannten Figuren aus der "Star Wars"-Filmreihe machen lassen. Bei der Sonderaktion am Samstag waren nach Angaben eines dpa-Fotografen acht Darsteller eines Kostümclubs vor Ort, die sich als Stormtrooper verkleidet hatten. Bei den Kindern kam die Kampagne demnach gut an.

Nach Angaben der Stadt Duisburg können sich Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren ohne Termin mit dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff impfen lassen und im Anschluss die "Star Wars"-Figuren treffen. Auch am Sonntag soll die Aktion zwischen 10 und 18 Uhr stattfinden. In den sozialen Medien stieße die Aktion jedoch auf ein geteiltes Echo. Insbesondere auf Facebook wurde die Aktion kritisiert. So schrieb ein Nutzer:

"Schon komisch, mit was man locken muss, wenn eine Impfung doch sooooo wichtig ist."

Andere kritisierten, dass sich die Stadt an den Impfungen für Kinder beteiligte, ohne dass eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) vorliegt:

"Zum Kotzen, dass sich entgegen der Stiko- und WHO-Empfehlungen eine Stadt Duisburg sich an so etwas beteiligt."

Einige Nutzer fragten ironisch:

"Gibt's noch 'ne Bratwurst dazu?"

Ein anderer Nutzer schrieb:

"Von Bratwurst zu Star Wars, und was gibt es ab nächster Woche? Ein Bild mit Merkel? Wir sind so verloren."

Andere Facebook-Nutzer fanden die Aktion jedoch gelungen:

"Super Sache. Wenn ihr es richtig findet, lasst euch impfen."

Ein weiterer Nutzer schrieb:

"Super Aktion."

Einige (erwachsene) "Star Wars"-Fans fragten sich, ob die Aktion nur für Kinder möglich sei:

"Darf ich auch oder warum nur für Kids?"

