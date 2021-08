Impfbrief: Berliner Datenschutzbeauftragter prüft, wie Senatorin an Adressen der Kinder kam

Mit einem Brief an 180.000 Kinder wollte Berlins Gesundheitssenatorin 12- bis 17-Jährige zur Impfung motivieren. Nach massiver Elternkritik prüft nun der Berliner Datenschutzbeauftragte, wie die Senatorin an die Adressen der Kinder gelangte.