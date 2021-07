Scholz zu verpflichtenden Corona-Tests für Reiserückkehrer: "Viele Menschen finden es gut"

Am Dienstag wurde aus Kreisen der Bundesregierung bekannt, dass künftig alle Urlaubsrückkehrer – egal aus welchen Ländern sie einreisen – einen Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test vorlegen müssen. Dafür hatten sich unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ausgesprochen. Die Regelung soll heute vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Gestern Abend verteidigte der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz diese Regelung in der ARD-Sendung Tagesthemen. Aus seiner Sicht gehe es darum, "die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu schützen". Außerdem sieht er darin keinen großen Mehraufwand, denn: "Wir alle sind es gewohnt, uns testen zu lassen, das tun wir schon seit sehr, sehr langer Zeit." Für Scholz gehört das "zur Praxis der Corona-Pandemie dazu".

Daher sei es "richtig", dass sich ab Sonntag auch diejenigen bei ihrer Einreise testen lassen müssen, "bei denen das bislang nicht vorgeschrieben war". Viele davon müssten sich ohnehin im Urlaub für bestimmte Aktivitäten testen lassen. Außerdem ist sich der Vizekanzler sicher:

Aus Sicht des SPD-Kanzlerkandidaten wollen alle Urlauber, "dass wir einen guten Herbst und Winter haben" und "dass wir nicht wieder zu Lockdowns kommen". Schon aus diesem Grund würden sie die Tests auf sich nehmen.

Vom Interviewer auf die vermutlich nur stichprobenartigen Kontrollen an den Grenzen und die teuren Corona-Tests im Ausland angesprochen, betont Scholz:

"Die meisten Deutschen sind aus meiner Sicht so, dass sie sich an Vorschriften und Regeln halten. Und das ist ganz gut so. Wir haben deswegen einen guten Rechtsstaat, weil das die Praxis in unserem Land ist und nicht, weil jeder sich nur dann an Regeln hält, wenn man auch erwischt werden könnte."