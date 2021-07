Nach Fake-Aktion im Katastrophengebiet: Video über schlammbeschmierte RTL-Moderatorin geht viral

RTL-Moderatorin Susanna Ohlen wurde bei ihrer Aktion im Flutgebiet in Bad Münstereifel gefilmt, wie sie sich selbst mit Schlamm beschmiert hat. Dadurch sollte die Lage offenbar besonders dramatisch erscheinen. Ein viral gehendes Video sorgte nun für Aufsehen – und für ihre Beurlaubung.

Seit 2008 ist Susanna Ohlen bei RTL – doch nun wurde sie beurlaubt. Im schwer verwüsteten Bad Münstereifel gab die Reporterin und Moderatorin vor, den Opfern der Hochwasserkatastrophe helfen zu wollen. Mit dreckigem Gesicht stand sie mitten im Schlamm. Auf RTL.de wurde ein Artikel mit der Zeile "Aufräumarbeiten nach Flut: RTL-Moderatorin Susanna Ohlen packt in Bad Münstereifel mit an" veröffentlicht.

Doch am Donnerstag ging ein Video in den sozialen Medien viral, das die 39-Jährige dabei zeigt, wie sie sich vorher künstlich "präpariert" hat. Die Aktion war also zum Teil gestellt.

Stell dir vor, dein Ort wird vom Hochwasser zerstört und dann kommt jemand von RTL und schmiert sich vor deinem Fenster gelangweilt Schlamm an die Klamotten, damit die "Ich pack' an"-Optik in der Frühstücks-TV-Liveschaltung authentisch genug rüberkommt. https://t.co/rWCSphPuG1 — Argo Nerd (@argonerd) July 22, 2021

Zuvor hatten sich zahlreiche Twitter-Nutzer über dieses Vorgehen echauffiert. Offenbar sah sich RTL wegen des Verstoßes gegen "journalistische Standards" daraufhin unter Zugzwang. Auf Twitter äußerte man sich am Donnerstag, drei Tage nach dem Vorfall und nachdem die Sache publik wurde, wie folgt:

"Das Vorgehen unserer Reporterin widerspricht eindeutig journalistischen Grundsätzen und unseren eigenen Standards. Wir haben sie daher direkt am Montag, nachdem wir davon erfahren haben, beurlaubt."

Das Vorgehen unserer Reporterin widerspricht eindeutig journalistischen Grundsätzen und unseren eigenen Standards. Wir haben sie daher direkt am Montag, nachdem wir davon erfahren haben, beurlaubt. — RTL (@RTLde) July 22, 2021

Einige Twitter-Nutzer fanden jedoch auch diese Aussage wenig glaubhaft:

Liebes @RTLde,welche journalistischen Grundsätze besagen, daß man die Beurlaubung einer Reporterin so lange verschweigen sollte, bis der Grund für die Beurlaubung auf Twitter trendet und man den Deckel nicht mehr draufhalten kann? https://t.co/O445Vk36ky — Argo Nerd (@argonerd) July 22, 2021

Ohlen wurde vor einem breiteren Publikum vor allem durch die Moderation der RTL-Sendung Guten Morgen Deutschland bekannt.

