Laschet lacht – Kritik an NRW-Ministerpräsidenten nach Auftritt im Flutgebiet

NRW-Ministerpräsident @ArminLaschet hat sich in #Erftstadt betroffen gezeigt vom Leid in der Unwetter-Katastrophe. Während Bundespräsident Steinmeier an die erinnert, die vieles verloren haben, ist Laschet im Hintergrund scherzend zu sehen. Das sorgt für Empörung. #LaschetLachtpic.twitter.com/JkieLLLVel