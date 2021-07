Wetterexperte: "Sowas habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt"

Im Interview mit RT DE sagte er, dass sich dieses Tief kaum von Ort und Stelle bewegt hat, weil es sich zwischen zwei Luftmassen befand. Deshalb kam es vom Rheinland und Köln bis in die Eifel hinein zu ergiebigen Regenfällen. Vereinzelt fiel die zwei- bis dreifache durchschnittliche Menge eines ganzen Monats innerhalb von 6 bis 8 Stunden.

Selbst der Diplom-Meteorologe war überrascht von der Niederschlagsmenge: "Sowas habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt." Für die Zukunft rechnet Jung aber mit einer Zunahme solcher Ereignisse. In naher Zukunft ist für Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erst einmal kein weiterer Regen in Sicht. Dafür muss sich der Süden Bayerns auf eine gefährliche Wetterlage vorbereiten. Bis Sonntagabend rechnet der Meteorologe mit viel Regen und auch mit Hochwasser im Alpenvorland.

