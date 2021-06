Laschet warnt vor weiteren Corona-Varianten: "Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben"

Die Schrecken der Pandemie könnten in Zukunft zwar verblassen, so der Union-Spitzenkandidat Armin Laschet, aber mit dem Virus müsste man lernen zu leben. In Bezug auf Virusvarianten bleibt nur die Hoffnung, dass die Impfmittel auch in Zukunft vor einer schweren Erkrankung schützen werden.