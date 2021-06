Prozess wegen Terrorverdachts: Franco A. nimmt Stellung zu Notizen über Politiker und Waffen

Franco A. steht seit dem 20. Mai in Frankfurt am Main vor Gericht. Er soll eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet haben. Am jüngsten Verhandlungstag wurde er nach seinen Notizen befragt. Darin hatte er Namen von Politikern festgehalten, Waffen bezeichnet und Wegeskizzen angelegt.