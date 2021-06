Von der Vergangenheit eingeholt: Neue Ungereimtheiten in Baerbocks Lebenslauf

Wie keine andere Politikerin in Deutschland steht Annalena Baerbock gegenwärtig im Rampenlicht – und das nicht immer zu ihrem Vorteil. Nun sind neue Ungereimtheiten im Lebenslauf der Vorsitzenden und Kanzlerkandidatin der Grünen aufgetaucht.

Annalena Baerbock, Vorsitzende und Wahlhoffnung der Grünen, musste bereits einiges wegstecken. Abfällige Kommentare über ihren Vorsitzpartner Robert Habeck und ihre umstrittene Selbstzuschreibung als "Völkerrechtlerin" sowie widerholte Korrekturen in der Vita bezüglich ihrer akademischen Laufbahn haben ihr den Ruf eingebracht, es mit der eigenen Vergangenheit nicht so genau zu nehmen.

Einmal mit der Nase darauf gestoßen, lassen viele Journalisten jetzt nicht mehr locker. Nach den universitären Abschlüssen stehen jetzt auch die Mitgliedschaften von Baerbock bei verschiedenen Organisationen auf dem Prüfstand. Und da bahnt sich erneut Ärger für die Niedersächsin an.

Wie der Journalist Philip Plickert, der für die FAZ schreibt, herausfand, hatte Baerbock eine Mitgliedschaft im Alumni-Beirat des German Marshall Fund (GMF) angegeben, die aber nach Angaben der Organisation so nicht existiert. Dies bestätigte der GMF auf Nachfrage Plickerts.

Grünen-KK #Baerbock hat noch mehr geflunkert bzw hochgestapelt in ihrem #Lebenslauf. Nach der "UNHCR-Mitgliedschaft" kommt heraus, dass sie KEIN MITGLIED beim German Marshall Fund ist, wie sie fälschlich angibt. Sie war Teilnehmerin d Marshall Memorial Fellowship Programms, aber pic.twitter.com/BnziQorWGm — Philip Plickert (@PhilipPlickert) June 4, 2021

Auch bei der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung will Baerbock bis dato im Europa/Transatlantik-Beirat gesessen haben – was ebenfalls nicht den Tatsachen entsprechen soll. Plickert nahm auch Baerbocks vermeintliche Mitgliedschaft im UNHCR, also dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, unter die Lupe. Bei dem UNHCR handelt es sich jedoch um eine Behörde und nicht um einen Verein. Eine Mitgliedschaft ist daher unmöglich, es sei denn, Baerbock führte dort neben ihrer Abgeordnetenarbeit eine Tätigkeit bei der UN aus.

Hektische Aufräum- und Bereinigungsarbeiten im #Lebenslauf von Frau #Baerbock 🤥 heute Abend, nachdem ich viel peinliche falsche bzw hochstaplerische Angaben aufgedeckt habe.Vgl. vorher und nachher 👇 pic.twitter.com/RnRlhfjgbt — Philip Plickert (@PhilipPlickert) June 4, 2021

Laut Plickert soll Baerbock auch hinsichtlich ihrer Mitgliedschaft im "Potsdamer Solarverein" geflunkert haben. Diese Anschuldigung wurde jedoch von einem Vertreter der Vereins auf Twitter zurückgewiesen.

Ganz schlechter Journalismus @PhilipPlickert Ein guter Journalist hätte besser recherchiert. Potsdamer Solarverein e.V. (VR 6995 P). Frau Baerbock ist seit Jahren Mitglied in unserem Verein und Internetseiten sind zum Glück keine Pflicht. Da erwarten wir eine Richtigstellung. https://t.co/SCBg66nPD2 — Andreas Walter (@BureauWalter) June 4, 2021

Der Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Andreas Kappler, hat ebenfalls auf Twitter auf die Vorwürfe reagiert. Dort schreibt er knapp, die Angaben wurden "präzisiert und korrigiert. Danke für die Hinweise".

Da es Nachfragen zu angegebenen "Mitgliedschaften" im Lebenslauf von Frau Baerbock gab, wurden die Angaben präzisiert und korrigiert. Danke für die Hinweise. — Andreas Kappler (@GruenSprecher) June 5, 2021

Diese Antwort zog den Spott und Unmut einiger Twitter-Nutzer auf sich, da es sich, je nach Zählweise, um die nun siebte oder achte "Korrektur" des Lebenslaufs der grünen Spitzenkandidatin handelt.

Auch Baerbocks Tätigkeit im Büro der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter wird jetzt unter die Lupe genommen. In ihrem Lebenslauf heißt es, sie sei Büroleiterin Schroedters gewesen. Der Text suggeriert, dies sei in Brüssel gewesen.

Auf der Webseite der Abgeordneten war Baerbock aber erst ab 2007 als Büroleiterin vermerkt, und auch das nur in Berlin und in Potsdam. Davor war sie für die Webseite zuständig.

Frau #Baerbock wurde erst 2007 Büroleiterin. Die Jahreszahlen stimmen also nicht! Sie hat im Lebenslauf wieder mehr aus sich gemacht, als sie (zu einem gewissen Zeitpunkt) war. Die Angabe im Lebenslauf „2005-2008“ ist eine Falschangabe und Übertreibung Nr. 11. pic.twitter.com/66lMtv8NCr — plagiatsgutachten.com (@antiplag) June 5, 2021

Kanzlerkandidatin Annalena #Baerbock behauptet, sie wäre ab 2005 Büroleiterin gewesen. Laut webarchiv war sie das 2006 nicht. Sie war für die Betreuung der Website zuständig. Also entweder zu doof den Job zu machen oder sie lügt auch hier im Lebenslauf. #Baerbockfailpic.twitter.com/JUARaXfJ1o — Max Silb (@SilbMax) June 5, 2021

Eines steht jedenfalls fest: Der Wirbel um Baerbocks Vergangenheit kommt für die Grünen im "Superwahljahr 2021" zur absoluten Unzeit.

Mehr zum Thema - Annalena Baerbock: "Wiedervereinigung Europas" auf den Schultern ihres Wehrmacht-Großvaters?