Berlin: Türsteher fordert zum Maskentragen auf – Kunde sticht auf ihn ein

In Berlin will ein Kunde ohne medizinische Schutzmaske ein Geschäft betreten. Der Türsteher fordert ihn auf, eine Maske aufzusetzen. Als Reaktion darauf sticht der Mann mit einem Messer auf den Wachmann ein und flüchtet. Das Opfer wird in ein Krankenhaus eingeliefert.