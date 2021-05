Berlin: Baubeginn für Mehrreligionen-Gebäude "House of One"

Am Donnerstag fand in Berlin die Grundsteinlegung des Mehrreligionen-Hauses "House of One" statt. Als eine christliche Kirche, Synagoge und Moschee unter einem Dach soll es in vier Jahren seine Türen für die Gläubigen aller drei monotheistischen Weltreligionen öffnen.