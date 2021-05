Berlin bekommt Pandemie-Frühwarnzentrum der WHO

Die deutsche Hauptstadt wird in Zukunft eine wichtige Rolle beim globalen Pandemiegeschehen spielen. Am Mittwoch verkündete die WHO, dass in Berlin eine Art Pandemie-Frühwarnzentrum entstehen soll, der sogenannte "Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence".

Die deutsche Hauptstadt wird in Zukunft eine wichtige Rolle beim globalen Pandemiegeschehen spielen. Am Mittwoch verkündete die WHO, dass in Berlin eine Art Pandemie-Frühwarnzentrum entstehen soll, der sogenannte "Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence". Das Zentrum soll im Herbst an den Start gehen, gab Jens Spahn (CDU) zusammen mit WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bekannt. Es soll die Kooperation unter Ländern und Wissenschaftsinstituten in aller Welt stärken und helfen, früh Hinweise auf mögliche Pandemieausbrüche zu erkennen.

"Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass das globale pandemische und epidemische Frühwarnsystem lückenhaft ist. Und es ist Fakt, dass es weitere Viren geben wird, die das Potential haben werden, zu Epidemien oder Pandemien zu führen", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus

Bundesgesundheiztsminister Jens Spahn erklärte:

"Global gesehen müssen wir alle zusammenarbeiten, um besser auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein."

Mehr zum Thema - Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene: Bundestag stimmt dafür