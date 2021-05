Medienbericht zu Maskenaffäre: Beteiligte könnten straffrei davonkommen

Die Bereicherung von CSU-Politikern mit Maskengeschäften hatte bundesweit für Schlagzeilen und Empörung gesorgt. Was aus Sicht des einfachen Bürgers ganz klar als Korruption einzustufen wäre, ist aber möglicherweise laut aktuellem Gesetzesstand nicht zu beanstanden.

Die in die CSU-Maskenaffäre verwickelten Politiker Georg Nüßlein und Alfred Sauter könnten möglicherweise trotz des mutmaßlichen Korruptionsskandals straffrei davonkommen. Diese Vermutung äußerte die Süddeutsche Zeitung, der zufolge der Paragraf 108e des Strafgesetzbuches, der Haftstrafen in Höhe von bis zu fünf Jahren für in Korruption verwickelte Abgeordnete vorsieht, auf die Maskenaffäre möglicherweise nicht anwendbar sei.

In dem Fall dürften die Abgeordneten auch noch das Geld behalten, das sie aus dem schattigen Geschäft erwirtschaftet haben. Die bayerischen Behörden müssten an Sauter 1,2 Millionen Euro und an Nüßlein 660.000 Euro, die beschlagnahmt wurden, zurückzahlen. Nüßlein stünde zudem noch weitere 540.000 Euro zu, die er nicht erhalten hatte, weil die Generalstaatsanwaltschaft München aufgrund des Korruptionsverdachts sich eingeschaltet hatte.

Den anstehenden Entzug des Bundestagsmandats von Nüßlein würde das nicht beeinflussen, dennoch dürfte das kaum ein Trost sein für jene, die ein hartes Vorgehen bei diesem mutmaßlichen Korruptionsfall fordern.

Auch die Geschäftspartner der Abgeordneten könnten möglicherweise straffrei davonkommen. Insgesamt handle es sich um Provisionen und Honorare in Höhe von 11,5 Millionen Euro, berichtete die Süddeutsche Zeitung.

Die Möglichkeit, dass die in die mutmaßliche Korruptionsaffäre verwickelten Politiker von der Justiz verschont bleiben könnten, begründet sich darin, dass Paragraf 108e des Strafgesetzbuches zufolge Abgeordnete sich dann strafbar machen, wenn die mutmaßliche Korruption sich "bei der Wahrnehmung seines Mandats" ereignet. Bereits 2014, vor der Einführung dieses Paragrafen, wurde bei einer Anhörung im Bundestag klargestellt, dass von dieser Definition zulässige außerparlamentarische Nebentätigkeiten nicht erfasst werden. Schon damals warnten Juristen daher vor einer "Gefahr einer ganz massiven Gesetzeslücke".

Dennoch wurde die Gesetzesänderung in dieser Form beschlossen. Dieser Umstand könnte nun den beiden in die Maskenaffäre verwickelten CSU-Abgeordneten aus der Patsche helfen. Denn die Verteidiger argumentieren, dass der umstrittene Maskendeal nicht in einem Zusammenhang stünden mit der Abgeordnetentätigkeit der der Korruption bezichtigten.

Mehr zum Thema – Bericht: Provisionen bei Masken-Deals sollen mehr als 11 Millionen Euro betragen