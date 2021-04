RKI verzerrt Inzidenzwert durch Einbeziehung von US-Soldaten und Asylbewerbern

In der Region Kaiserslautern leben rund 50.000 US-Soldaten mit ihren Familien. Statistisch werden die US-Amerikaner nicht als Einwohner gezählt – aber deren Positivtestung fließt in den vom RKI berechneten Inzidenzwert. Ähnlich ist die Situation bei Asylbewerbern. Dies führt zu einer Verzerrung des Inzidenzwertes mit teilweise absurden Folgen.

In der Region Kaiserslautern leben derzeit rund 50.000 US-Soldaten und deren Familien auf dem US-Militärflugplatz Ramstein, im US-Hospital Landstuhl und in weiteren Einrichtungen der US-Army. Die sogenannte "Kaiserslautern Military Community" ist damit die größte US-amerikanische Gemeinde außerhalb der USA. Doch in den Einwohnerstatistiken der betroffenen deutschen Kommunen tauchen die US-Amerikaner nicht auf.

Das heißt, die 50.000 US-Amerikaner, die in der Region Kaiserslautern leben, werden statistisch nicht als Einwohner erfasst. Wenn aber ein US-Amerikaner aus dem Raum Kaiserslautern positiv getestet wird, dann fließt dieser direkt in den vom Robert Koch-Institut (RKI) berechneten Inzidenzwert.

Seit dem vergangenen Wochenende gilt die sogenannte "Bundes-Notbremse" – und dieser liegen ausschließlich die Inzidenzzahlen des RKI zugrunde. Das hat etwa für die Einwohner des Kreises Kaiserslautern direkte Folgen, wie der SWR berichtet:

"Wie groß die Diskrepanz sein kann, zeigt ein Blick auf die Zahlen des Landesuntersuchungsamtes vom Dienstag. Berechnet man die amerikanischen Einwohner mit ein, liegt der Inzidenzwert im Kreis Kaiserslautern bei 97,6. Rechnet man sie raus, wie es das RKI tut, liegt er bei 114,2."

Ab Inzidenzwert 100 tritt die sogenannte "Notbremse" mit Ausgangsbeschränkungen und weiteren Einschnitten in Grundrechte in Kraft.

Der Streit um die Berechnung der Inzidenzzahlen im Kreis Kaiserslautern geht auch vor das Bundesverfassungsgericht. Fünf Einwohner haben Beschwerde beim obersten deutschen Verfassungsgericht eingelegt. Bei den Beschwerdeführern handelt es sich um den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU) sowie zwei Einzelhändler, einen Gastronomen und einen Hotelier. Sie wollen, dass das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung auffordert, dass künftig auch die Zahl der in der Region lebenden US-Amerikaner in die Berechnung der Inzidenzzahl einfließt.

Eine ähnliche Problematik ergibt sich bei Asylbewerbern. Positiv getestete Asylbewerber fließen in die RKI-Statistik mit ein, aber die Asylbegehrenden werden ebenso wie die US-Soldaten statistisch nicht als Einwohner gezählt und erhöhen daher automatisch den Inzidenzwert. Die kreisfreie Stadt Speyer in der Metropolregion Rhein-Neckar fordert angesichts dieser Verzerrungen eine Sonderregelung für die Berechnung des Inzidenzwertes.

RT-Redakteur Florian Warweg wollte auf der Bundespressekonferenz vor diesem Hintergrund wissen, ob die Bundesregierung sich dieser Problematik bewusst ist und was sie plant, um diese signifikanten statistischen Verzerrungen aufzulösen. Die Antwort des Regierungssprechers Steffen Seibert:

"Menschen, die in einer Region leben, sind Menschen. Unabhängig davon, ob sie, weil sie Angehörige einer fremden Armee sind, äh, statistisch so oder so behandelt werden, aber sie sind Menschen, die in einer Region leben."

