Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus: Grüne in Umfragen deutlich vor CDU – SPD im Abwärtstrend

Am Tag der Bundestagswahl findet in Berlin auch der Urnengang für das Abgeordnetenhaus statt. Laut Umfragen liegen die Grünen in der Hauptstadt weit vorn, gefolgt von der CDU. Die Sozialdemokraten befinden sich im Abwärtstrend.