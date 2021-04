Grünen-Politikerin Künast verklagt Facebook wegen Hass im Netz und fordert Löschpflicht

Die Grünen-Politikerin Renate Künast hält es für sich und andere als eine "energiefressende Lebensaufgabe", ständig "falsche Zitate zu suchen und diese zu melden". Sie fühlt sich von der Häme im Netz verfolgt. Damit soll nun Schluss sein. Die Politikerin nimmt es dafür mit dem Technologie-Giganten Facebook auf. Künast will ein Grundsatzurteil erzwingen, damit auch andere vor Hass im Netz geschützt werden. Die Politikerin zu ihrer Motivation:

Die Klage hierzu ging am Freitag beim Landgericht Frankfurt am Main ein. Künast wird durch den Rechtsanwalt Matthias Pilz beraten und erhält Unterstützung der Beratungsgesellschaft HateAid sowie von der Alfred Landecker Foundation. Die Organisation schreibt über ihre Mission gegen die "digitale Gewalt":

"Es ist uns wichtig, die Themen Hass im Netz und digitale Gewalt immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir wollen eine gesellschaftliche Debatte in Politik, Strafverfolgungsbehörden und in der breiten Öffentlichkeit anstoßen, wie mit digitaler Gewalt künftig umgegangen werden soll."