Hamburg: Mehr als 30 Prozent der durchgeführten Corona-Tests sind falsch positiv

Eine Anfrage der CDU-Fraktion an den Hamburger Senat ergab, dass die Einwohner der Hansestadt häufig zu Unrecht in Angst versetzt werden, denn mehr als 30 Prozent der in der Stadt durchgeführten Corona-Tests erwiesen sich als falsch positiv.