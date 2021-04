Berlin LIVE: Demonstrationen gegen Änderung des Infektionsschutzgesetzes gestartet

In Berlin sammeln sich die Demonstranten gegen die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Auf der Straße des 17. Juni kamen mehr als 8.000 Personen zusammen. Um 12:34 Uhr erklärte die Polizei die Demo für aufgelöst und drohte mit "polizeilichen Maßnahmen" und "körperlicher Gewalt".

In Berlin finden heute mehrere große Demonstrationen gegen die im Bundestag diskutierte Änderung des Infektionsschutzgesetzes statt. Bei der Demonstration auf der Straße des 17. Juni haben sich laut dpa mehr als 8.000 Teilnehmer versammelt.

Nach Angaben des Tagesspiegel löste die Polizei um 12:34 Uhr die Demonstration auf der Straße des 17. Juni per Lautsprecher auf, die Teilnehmer sollen sich Richtung südlichem Tiergarten bewegen. Als Ursache benannte die Polizei "vorsätzliche Verstöße gegen die Infektionsschutz-Auflagen" wie etwa des Abstandsgebots oder die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Dadurch entstand eine "umittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" ein. Die Polizei drohte im Falle eines Nicht-Nachkommens mit "polizeilichen Maßnahmen" wie etwa einer Räumung und Zwangsmaßnahmen wie "körperlicher Gewalt".

Ein großer Teil der Demonstranten verließ die Straße des 17. Juni nur eine kleine Gruppe startete eine Sitzblockade, die von der Polizei eingekesselt wurde. Um 13 Uhr drohte die Polizei erneut mit einer gewaltsamen Räumung der Sitzblockade. Die Demonstranten kamen der Aufforderung der Polizei nach und verließen die Straße vor den anrückenden Hundertschaften der Polizei. Einige Personen wurden von Polizisten von der Straße geschoben.

Viele Demonstranten sammelten sich erneut im Bereich des Tiergartens, wo sie sich nach Aussagen der Polizei hinbegeben sollten. Polizeikräfte rückten ihnen hinterher und lösten gewaltsam Sitzblockaden auf. Es kam zu mehreren Festnahmen.

Im Vorfeld waren vier angemeldete Demonstrationen mit jeweils mehreren Tausend Teilnehmern von der Polizei verboten worden, weil diese davon ausging, dass Hygieneauflagen wie das Tragen von Masken vorsätzlich nicht eingehalten würden. Stattfinden dürfen die Demonstrationen auf der Straße des 17. Juni vor dem Sowjetischen Ehrenmal (angemeldet ab 10 Uhr) und an der Mühlenstraße vor der East Side Galerie (angemeldet ab 11 Uhr), wo laut Polizei rund 2.500 Teilnehmer erwartet werden. Eine weitere Demonstration soll es heute ab 16 Uhr am Spreeweg in Richtung Großer Stern geben, wo 1.000 Teilnehmer erwartet werden. Zudem wird mit zahlreichen Gegenprotesten gerechnet.

Eine Polizeisprecherin teilte laut der Berliner Zeitung gestern mit:

"Wir rechnen mit einer höheren vierstelligen Teilnehmerzahl."

Nach Angaben der dpa ist die Polizei mit einem Großaufgebot von rund 2.200 Beamten im Einsatz. Das Reichstagsgebäude sowie das Brandenburger Tor wurden weiträumig abgesperrt. Wasserwerfer stehen demnach bereit und könnten "im Bedarfsfall eingesetzt" werden, sagte ein Polizeisprecher.

Rund um den #Bundestag alles abgeriegelt. Während man die #Grundrechte weiter einschränkt und den Föderalismus aushebelt, möchte man unter sich bleiben. #Infektionsschutzgesetzpic.twitter.com/g941PwtZL8 — Andrea Kühne (@AndreaKhne1) April 21, 2021

Laut Polizeiangaben würden Mindestabstände immer wieder missachtet und in großen Teilen werde keine Mund-Nasen-Schutz getragen. Mehr als 40 Demonstranten seien deshalb vorübergehend festgenommen worden. Es gebe Gespräche mit dem Veranstalter. Sollte dieser die Demonstration nicht in den Griff bekommen, müsse über eine Auflösung gesprochen werden.

Im Reichstagsgebäude wird der Bundestag in zweiter und wohl auch dritter Lesung eine erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschließen. Damit wird ein bundesweiter Lockdown ermöglicht. Bisher oblag die Verhängung von zahlreichen Corona-Maßnahmen den Landesregierungen. Diese Befugnis wird mit der Gesetzesnovellierung auf die Bundesregierung übertragen. Der Gesetzesänderung muss auch der Bundesrat noch zustimmen.

Die sogenannte "Bundes-Notbremse" umfasst unter anderem eine bundesweite Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr, verbindliche Schulschließungen ab einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 165 sowie Treffen nur mit einer haushaltsfremden Person.

