Von Gelb auf Dunkelrot: Tagesschau ändert Farbwahl für Inzidenz-Karte

Der letzte Corona-Gipfel der deutschen Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer endete mit einer Pressekonferenz, in welcher die Bundeskanzlerin Angela Merkel von einer ganz neuen Situation durch mutierte Coronaviren sprach. Über Ostern sollte Deutschland komplett stillstehen.

Dies erwies sich jedoch als Fehler – möglicherweise, weil dieses Vorhaben in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar war oder sich die Bundesländer dagegen wehrten. Bald könnte die Bundesregierung jedoch mehr Befugnisse erlangen, um drastischere Maßnahmen gegen die Pandemie durchzusetzen.

Am 17. März konnte man als Zuschauer der Tagesschau noch mit einer Spur Optimismus auf die 7-Tage-Inzidenz-Deutschlandkarte blicken. Hier waren viele Landkreise sichtbar, die mit gelb oder einem hellen Orange markiert waren. Nur wenige dunkelrote Regionen waren zu sehen, denn nur Landkreise mit einer Inzidenz von über 500 wurden so eingefärbt.

Tage später, am 9. April, wurde der Zuschauer mit einer Karte konfrontiert, die mehrheitlich rot bis weinrot eingefärbt war. Gelbe Bereiche suchte das Auge des Zuschauers vergebens, denn links neben dem Bild war auch die Skala geändert worden. Nun waren alle Inzidenzen bis 200 bereits dunkelrot gefärbt, alles darüber schwarz.

Als Quelle wurde beide male das Robert Koch-Institut angegeben.

Nicht allen Twitter-Nutzern blieb dies verborgen.

Eine Auswahl der Reaktionen:

"Das hat in der Tat einen ziemlich üblen Beigeschmack. Meine These: Es wird um die Zustimmung für weitere Einschränkungen unserer Grundrechte 'geworben'. Dafür scheint mittlerweile jedes Mittel recht. Oder ist es doch nur ein merkwürdiger Zufall? Time will tell..."

"Es ist doch überhaupt kein Wunder, wenn selbst große Teile der 'bürgerlichen Mitte' sich entsetzt über die Akteure, deren Aktionen und Argumente zeigen. S. auch die verschwundenen Intensivbetten, zurückgehaltenen Testzahlen (aber nur wenn Inzidenz steigt). ..."