Angela Merkel als "demokratische Ersatzkönigin" in einem mit Mehltau überzogenen Land?

Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kritisiert in einem Interview beim RedaktionsNetzwerk Deutschland deutlich die Corona-Politik der Bundesregierung: Die Bund-Länder-Beratungen seien "nicht besonders demokratisch", das Kanzleramt bereite Entscheidungen "schlecht" vor und die beteiligten Politiker seien "machtversessen". Als Ergebnis passierten "gravierende Fehler", wie etwa das "Impfdesaster".

Als Höhepunkt steht Angela Merkels öffentliche Entschuldigung – "nicht ganz ohne Theatralik" und natürlich mit Kalkül, denn "der Kanzlerin war bewusst, dass dann auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sagen müssen: Wir waren dabei".

Die Ursachen für die Fehlentwicklungen sieht der Politikwissenschaftler in den Strukturen, etwa in der Bund-Länder-Beratung:

Mit den Bund-Länder-Beratungen würden zugleich "der Bundestag und die Landtage an den Rand gedrängt" – zum Schaden der Demokratie und der "Qualität von Entscheidungen". Dies sei möglich durch "das geänderte Infektionsschutzgesetz", das "einen so weiten Spielraum für die Exekutiven" lasse, "dass die Lücke mit dem im Grundgesetz nicht vorgesehenen Gremium der Ministerpräsidentenkonferenz gefüllt wurde".

"Und wenn Institutionen so viel Macht an sich ziehen können, dann geben sie diese Macht so schnell nicht wieder her."