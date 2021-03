FDP-Chef Lindner fordert Entlohnung von Lehrern nach Leistungsprinzip

Die individuelle Leistung von Lehrern soll sich im Gehalt widerspiegeln, so FDP-Chef Christian Lindner. Chancengleichheit an deutschen Schulen gebe es bis heute nicht. Das Leistungsprinzip soll sowohl in der Problemschule der Großstadt als auch auf dem Land umgesetzt werden.