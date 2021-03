Auto rammt Fußgänger in Leipzig – zwei Menschen getötet

Bei einem Unfall in Leipzig sind zwei Fußgänger getötet und mehrere weitere verletzt worden, berichtet die Polizei in Sachsen. Es ist bisher unklar, was die Kollision verursacht hat. Im Moment behandelt die örtliche Polizei die Situation als einen "Unfall".

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Leipzig in eine Menschengruppe gefahren. Nach derzeitigem Stand gibt es zwei Tote und zwei Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Es werde von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Die Umstände, warum der 50 Jahre alte Fahrer in die Gruppe gefahren war, sind noch nicht bekannt. Der Fahrer befindet sich derzeit in polizeilicher Obhut. Die Identität der Opfer ist noch unklar.

(rt/dpa)