Bombe aus Zweitem Weltkrieg in Essen aufgetaucht

Bei Bauarbeiten in Essen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger stammt aus den USA und wird erst nach der Evakuierung von in unmittelbarer Nähe befindlichen Senioren- und Alteneinrichtungen entschärft.

Im Essener Stadtteil Rüttenscheid ist am Freitag bei Bauarbeiten ein US-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll noch am Montag entschärft werden. Das in unmittelbarer Umgebung befindliche Krankenhaus sowie Senioren- und Alteneinrichtungen müssen evakuiert werden. Rund 1.300 Bürger, die in der Nähe der Fliegerbombe wohnen, müssen ihr Zuhause verlassen. Überdies wird die Autobahn 52 kurzzeitig gesperrt.

+++ Blindgängerfund in #Rüttenscheid, Manfredstraße / Ursulastraße:➡️ Die Sperrstellen stehen fest.☎️ Das Bürgertelefon ist ab sofort unter der Nummer (0201) 123 - 88 88 erreichbar.Weitere Infos folgen in Kürze.https://t.co/YwiX3Zmsgg#EBombehttps://t.co/f5PHBeefH2 — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) March 1, 2021

Normalerweise wird eine Bombe noch am Tag des Fundes entschärft. Aufgrund der Evakuierung wurde die Aktion jedoch auf Montag verschoben. Um 14.16 Uhr hatte die Entschärfung der Fünf-Zentner-Bombe begonnen. Diese wird voraussichtlich zwischen 30 und 60 Minuten dauern.

