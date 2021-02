Gesundheitsminister Spahn: Corona-Selbsttests in den nächsten Tagen im Discounter zu haben

Vor wenigen Tagen wurde Gesundheitsminister Jens Spahn von Kanzlerin Angela Merkel zurückgepfiffen. Es ging um die Einführung von Schnelltests am 1. März. Am Mittwoch kündigte Spahn nun den Start für die kommenden Tage an. Derweil sollten auch im Bundestag "im Zweifel" Corona-Masken getragen werden.