Mann zündet sich in der Nähe des Sächsischen Landtags in Dresden an

In der Nähe des Sächsischen Landtags hat sich am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr ein Mann mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. In einer Dresdner Spezialklinik starb er wenig später an seinen Verletzungen. Zu seiner Identität liegen derzeit keine Informationen vor.

Quelle: AFP © Stringer