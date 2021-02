AfD-Vize Holm zu Sputnik V in Deutschland: "Ein nationales Zulassungsverfahren ist möglich"

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, hat gegenüber RT DE ein nationales Zulassungsverfahren für den russischen Impfstoff Sputnik V gefordert.

"Wenn die EU hier nicht ein Zulassungsverfahren in Gang setzt, obwohl das ein vielversprechendes Medikament ist, aus politischen Gründen, dann sollten wir selbst in Aktion treten.

Und weiter:

"Im Moment suchen wir händeringend nach Impfstoff. Es funktioniert ja alles nicht. Wir erleben das EU-Impfdesaster, was dafür sorgt, dass Sie eben nicht rechtzeitig Impfstoff bekommen. Und wenn tatsächlich Sputnik V so ein wirksamer Wirkstoff ist, also wirksamer als AstraZeneca beispielsweise, dann sollten wir den natürlich nutzen, wenn das möglich ist."