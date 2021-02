Spahn zu Lockdown-Folgen: "Dadurch, dass das Leben weniger stressig geworden ist …"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte auf einer Pressekonferenz am Freitag, man habe noch "keine belastbare Evidenz aus Behandlungsdaten" zu den Lockdown-Folgen. Außerdem bot er eine kreative Erklärung an, weshalb die Zahl an behandelten Herzinfarkten während der Corona-Pandemie abnahm.