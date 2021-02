"Besonders wertvoller Mensch": Pflegeheim zeichnet Geimpfte aus

In einer Thüringer Seniorenpflegeeinrichtung erhielten Bewohner und Mitarbeiter in der vergangenen Woche die zweite Dosis des Pfizer/BioNTech-Impfstoffs. Geimpfte Bewohner erhielten dazu noch eine Auszeichnung in Form einer Urkunde als "besonders wertvoller Mensch".

In einer Seniorenpflegeeinrichtung im thüringischen Arnstadt erhielten Heimbewohner und Mitarbeiter in der vergangenen Woche ihre zweite Pfizer/BioNTech-Impfung, wie das Boulevardblatt Bild berichtet. Auf einem Foto ist zu sehen, wie zwei Heimbewohner große Urkunden – vermutlich im DIN-A4-Format – ins Bild halten. Die Urkunden sind in Folie eingeschweißt. In großen Lettern ist darauf zu lesen: "Besonders wertvoller Mensch". Dann folgt der Name des Geimpften, und danach heißt es weiter:

"erhält hiermit die Auszeichnung als besonders wertvoller Mensch – für seinen phänomenalen Einsatz im Kampf gegen die Pandemie."

Dann folgt noch einmal groß und fett: "Wir sind geimpft!" Auch die Abbildung eines großen runden Virussymbols schmückt das Dokument. Und schließlich, als besonderer Clou, ist unten mittig die Impfspritze an die Urkunde angeheftet. Die Bild zitiert einen der beiden Rentner, die nicht nur namentlich, sondern auch mit Zimmernummer genannt werden, so:

"Nach so langer Zeit voller Sorgen und ohne Familienbesuch sind wir einfach nur dankbar. Nach der ersten Spritze vor drei Wochen spürten wir keine Nebenwirkungen. Die Mannschaft macht tolle Arbeit."

Die Mannschaft, das ist eins von 15 mobilen Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Besonders hervorgehoben wird von dem Boulevardblatt dann noch eine Helferin, die "von einer 12-Stunden-Schicht der Notaufnahme des Helios Klinikums Erfurt kam" und "den wichtigsten Job des Tages" übernahm: das exakte Aufziehen der Spritzen. Und Team-Chef Dr. Norbert Daumann zeigt sich gegenüber Bild absolut überzeugt:

"In einer Woche ist die Angst vorbei. Dann sind hier alle immun!"

