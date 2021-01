Zwischen Aufsperren und Drohungen: Hoteliers in Österreich wollen trotz Verbot öffnen

Wegen massiver Verluste wollen Hoteliers in Österreich ihre Häuser im März öffnen – obwohl das aufgrund der Corona-Pandemie verboten ist. So weit wollen deutsche Hotelbetreiber nicht gehen. Sie mahnen stattdessen bei den Verantwortlichen Öffnungsperspektiven und Hilfszahlungen an.