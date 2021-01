AfD-Politiker zum Abschuss freigegeben? Studenten programmieren Computerspiel

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig sollen Studenten im Rahmen einer Prüfungsvorleistung ein Computerspiel programmiert haben, in dem der Spieler AfD-Politiker abschießt. Die Partei ist empört, die Hochschule will den Vorgang "intern prüfen".