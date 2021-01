Teil-Sperrung am Frankfurter Flughafen: Polizeieinsatz wegen herrenlosen Koffers

Weite Teile des Frankfurter Flughafens wurden am Samstagabend wegen eines herrenlosen Koffers gesperrt. Der Koffer stellte sich als harmlos heraus. Dennoch verhaftete die Polizei zwei Personen und fahndet nach einer dritten.

Ein wegen eines herrenlosen Koffers ausgelöster Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen ist am Samstagabend beendet worden. "Die gesperrten Bereiche werden durch die Bundespolizei sukzessive freigeben. Es kann dadurch zu zeitlichen Verzögerungen kommen", teilte die Bundespolizei via Twitter mit.

Aktuell polizeilicher Einsatz am #Flughafen#Frankfurt im Zusammenhang mit einem herrenlosen Gepäckstück. Dieses hat ich zwischenzeitlich als harmlos herausgestellt. Fahndungsmaßnahmen durch Bundes- und Landespolizei. Teilbereiche gesperrt.Wir berichten weiter.#FRA160121pic.twitter.com/MNpw71Zral — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

Zuvor waren Teile vom Terminal I des Frankfurter Flughafens und der dazu gehörende Regionalbahnhof am Samstagabend gesperrt worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde ein herrenloser Koffer gefunden, der sich jedoch als harmlos herausstellte. Zwei Personen wurden festgenommen, nach einer dritten werde gefahndet. Mehr Details zu den Hintergründen der Festnahmen gab es zunächst nicht.

Das Boulevardblatt Bild zitierte einen Polizeisprecher mit der Aussage, ein Mann habe vor der Passkontrolle im Terminal 1 einen Koffer abgestellt und "Allahu Akbar" gerufen. Anschließend sei er weggelaufen. Bei dem Mann handele es sich vermutlich um einen Obdachlosen. Er und eine zweite Verdächtige seien kurz darauf festgenommen worden.

Bitte teilen Sie keIne Videos polizeilicher Einsatzmaßnahmen!Sobald wir weitere gesicherte Erkenntnisse haben, werden wir berichten.#FRA160121pic.twitter.com/Z6g8WfxTGX — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

Die Polizei forderte in den sozialen Netzwerken dazu auf, keine Videos polizeilicher Einsatzmaßnahmen zu teilen.

Am Abend hat die Polizei eine ausführliche Pressemitteilung angekündigt.

