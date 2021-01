Kein Ort zum Rodeln: Gedenkstätte Buchenwald beklagt sich über pietätslose Winterausflügler

Die Schneelandschaften in Thüringen gaben Anlass für viele sportliche Aktivitäten im Freien – darunter auch an Mahnmalsanlagen. So beschwerte sich die Gedenkstätte Buchenwald über unangemessenes Verhalten der Ausflügler, die in den dortigen Massengräbern Schlitten fuhren.