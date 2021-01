Markus Söder: Müssen Lockdown weiter verlängern und vertiefen

Lockdown bis Ende Januar? Das reicht nicht, erklärte nun der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Die Einschränkungen müssten weiter verlängert und vertieft werden. Mit scharfen Worten griff Söder die Kritiker der Maßnahmen an. Diese befänden sich in Scheinwelten.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder fordert in der Corona-Krise eine weitere Verlängerung des derzeit bis 31. Januar befristeten Lockdowns. Söder erklärte am Samstag beim digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU:

"Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern und an einigen Stellen auch noch vertiefen".

Bund und Länder hatten sich erst am vergangenen Dienstag darauf geeinigt, den Lockdown wegen weiter hoher Befundzahlen bis zum 31. Januar zu verlängern.

Söder sagte, zu viele Menschen suchten noch Schlupflöcher bei den vereinbarten Corona-Beschränkungen oder diskutierten Einzelmaßnahmen. Viele stellten sich auch als Opfer der Pandemie dar. Die wahren Opfer seien aber die fast 40.000 Toten in Zusammenhang mit dem Virus. Dazu erklärte der Ministerpräsident gefühlig:

"Es ist jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz."

Um jedes Leben werde gekämpft, jeder Tag sei eine neue Bewährungsprobe.

Er habe Verständnis für den Ärger vieler Menschen über die Maßnahmen, vor allem aus der Wirtschaft, sagte Söder. Die versprochenen Wirtschaftshilfen müssten auch endlich kommen. "Es dauert schon sehr lange, und manches wirkt sehr bürokratisch." Erst ab kommender Woche sollten endgültig die Auszahlungen der Novemberhilfen kommen. "Aber wir sind im Januar."

Scharfe Worte richtete Söder an die Kritiker der Maßnahmen. Er zog dabei eine Verbindung von den Ausschreitungen in Washington zur "AfD und dem ganzen Querdenker-Club". Diese versuchten, die Impfbereitschaft in Deutschland zu unterhöhlen. Das Beispiel USA zeige:

"Endlose Fake News und Lügen führen dazu, dass Leute sich in Scheinwelten und Parallelwelten begeben. Das ist wie eine sektenähnliche Entwicklung. Die Leute sind einer Art Gehirnwäsche unterzogen. Und die Brandstifter sind die, die diese Scheinwelt aufbauen."

Erst vor einer Woche hatte Söder unter Berufung auf die angeblichen Infektionszahlen eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus gefordert, wie sie dann von Bund und Ländern beschlossen wurde.

