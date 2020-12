Bundesinnenminister Seehofer spricht sich gegen Sonderrechte für Geimpfte aus

Elf Monate nach dem Bekanntwerden des ersten SARS-CoV-2-Falls in Deutschland beginnen am Sonntag in allen Bundesländern die Corona-Impfungen. Indes wird darüber diskutiert, ob es Sonderrechte für Geimpfte geben darf. Innenminister Seehofer plädiert für Solidarität.