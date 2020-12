Horst Seehofer zu Abschiebungen nach Syrien: Straffällige müssen Deutschland verlassen

Der seit dem Jahr 2012 geltende Abschiebestopp für Syrien läuft zum Jahresende aus. Nach dem Jahreswechsel wären Abschiebungen also wieder möglich – was Bundesinnenminister Horst Seehofer umgehend nutzen will. Dabei sollen die zuständigen Behörden jeden Einzelfall genau prüfen.