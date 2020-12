Experte Stefan Schubert zum Breitscheidplatz-Anschlag: "Bundesregierung sabotiert Aufklärung"

Auch nach vier Jahren bleibt vieles zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ungeklärt. RT DE hat mit dem ehemaligen Polizisten Stefan Schubert über den aktuellen Ermittlungsstand und die Aufklärungslücken im "Fall Anis Amri" gesprochen.

Am 19. Dezember jährt sich der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zum vierten Mal. Doch trotz der breit angelegten Ermittlungen bleibt vieles ungeklärt. RT DE hat mit dem ehemaligen Polizisten und heutigem Buchautor Stefan Schubert über den aktuellen Ermittlungsstand und die Aufklärungslücken im "Fall Anis Amri" gesprochen. Der Attentäter Amri war den Behörden als radikaler Islamist bekannt und wurde zeitweise von der Polizei observiert.

Laut Schubert, der bereits mehrere SPIEGEL-Bestseller schrieb, "sabotiert die Bundesregierung die Aufklärung regelrecht". In seinem Buch "Anis Amri und die Bundesregierung", das im Jahr 2018 im Kopp Verlag erschienen ist, beschäftigte sich der Autor mit den vielen Ungereimtheiten des Falls. Auch heute hat er viel an den Ermittlungen auszusetzen. Im Interview spricht Schubert zudem über die mögliche Verwicklung Amris in arabische Clan-Milieu.

"Es zeigt, dass diese organisierte Kriminalität der Araber-Clans mit dem islamistischen Terror viel enger verwoben ist, als man das wahrhaben möchte."