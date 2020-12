Großeinsatz der Polizei: Erneuter Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Zwei Tage nachdem mehrere bewaffnete Räuber ein Möbelhaus in Berlin-Schöneberg überfallen und einen Geldkoffer erbeutet hatten, kam es am Donnerstag zu einer ähnlichen Tat. Laut Polizeiangaben wurde ein Geldtransporter in Berlin-Treptow überfallen. Rund 250 Beamte sind im Einsatz.

In Berlin-Treptow fand am Donnerstagnachmittag ein Überfall auf einen Geldtransporter statt. Laut Polizeiangaben seien im Einkaufszentrum Park Center Treptow gegen 16 Uhr zwei Geldboten überfallen worden. Vermutlich wurde ein Geldkoffer erbeutet. Um wie viel Geld es sich jedoch handelt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei geht von drei Tatverdächtigen aus, die sich Angaben zufolge nach wie vor auf der Flucht befinden.

Am Nachmittag sollen zunächst 70 Einsatzkräfte nach den Tätern gesucht haben. Am frühen Abend waren bereits 250 Polizisten im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Darunter seien neben SEK-Kräften auch Beamte der GSG9, einer Spezialeinheit der Bundespolizei zum Einsatz gekommen sein. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Heute Nachmittag überfielen mehrere Verdächtige 2 Geldboten in einem Einkaufszentrum am #TreptowerPark, erbeuteten Geld und flüchteten. Wir sind mit ca. 250 Kolleg. im Einsatz. Der Bereich ist derzeit wegen der laufenden Ermittlungen weiträumig gesperrt.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 17, 2020

Vor dem Einkaufszentrum richtete die Polizei nach eigenen Angaben eine Zeugensammelstelle ein, so dass Befragungen zum Tatgeschehen zeitnah durchgeführt werden konnten. Die Durchsuchung des Gebäudes, welches mehrere Etagen sowie Büroräume umfasst, dauerte bis zum Abend an.

Erst am Dienstag hatten drei bewaffnete Räuber einen Geldtransporter an einem Ikea-Möbelhaus in Berlin-Schöneberg überfallen und dabei einen Geldkoffer erbeutet. Die Täter sollen mit einem weißen Audi mit gestohlenem Kennzeichen geflohen sein. Auch in diesem Fall dauert die Fahndung weiterhin an.

