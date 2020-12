"Erste Triage in Deutschland" war wohl Falschmeldung – Klinikumssprecherin dementiert Medienberichte

Es war eine dramatische Meldung, die am Mittwoch in Deutschland für Aufsehen sorgte. Erstmalig soll im Zuge der Corona-Krise das Prinzip der Triage angewendet worden sein. Zahlreiche Medien hatten darüber berichtet. Doch diese Meldung hatte wohl keine faktische Grundlage. Die Klinikumssprecherin in Zittau hat mittlerweile offiziell dementiert.