Armin Laschet über Corona-Maßnahmen: Was hat die Regierung aus dem ersten Lockdown gelernt?

Armin Laschet, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, spricht über die Lehren, die die Regierung aus dem ersten Lockdown im Frühjahr gezogen hat. Was will man beim Lockdown 2.0 nun anders machen? "So viele Grundrechte hat Deutschland noch nie ausgesetzt", sagt er.