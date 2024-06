Sachsen-Anhalt: Ein Toter und mehrere Verletzte bei Messerangriff durch Afghanen – Täter erschossen

Am Freitagabend wurden durch einen aus Afghanistan stammenden Mann in Sachsen-Anhalt mehrere Gewaltverbrechen verübt. In Wolmirstedt bei Magdeburg erstach er zunächst einen Mann, anschließend verletzte er mehrere Personen schwer. Die Polizei erschoss schließlich den Täter.

Am gestrigen Freitagabend verübte ein mit einem Messer bewaffneter Mann mehrere Gewaltverbrechen in Wolmirstedt bei Magdeburg. Der Angreifer, ein 27-jähriger Afghane, der nach Angaben der Bild von der Polizei anfangs als "südländischer Typ" beschrieben wurde, soll zunächst in einem Plattenbauwohngebiet einen 23-jährigen, ebenfalls aus Afghanistan stammenden Mann erstochen haben. Die Tat soll der Mann in seiner eigenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße der Deutschen Einheit verübt haben.

Im Anschluss an diese erste Gewalttat soll der Täter in eine mehrere hundert Meter entfernt gelegene Kleingartenanlage gerannt sein, wie auch die Magdeburger Volksstimme berichtet. Dort habe er mehrere Kleingärtner mit dem Messer bedroht, die daraufhin die Polizei alarmierten.

Um circa 21.30 Uhr erhielt die Polizei einen weiteren Notruf – diesmal aus einer Einfamilienhaussiedlung in der Nähe der Kleingartenanlage. Dort hatte der Attentäter eine Familie angegriffen, die zu einer privaten EM-Feier im Hof des Hauses eingeladen hatte. Kurz nach Beginn des Fußballspiels kam der Afghane auf das Grundstück am Genossenschaftsweg gelaufen und stach mit seinem Messer offenbar wahllos auf die Anwesenden ein. Nach Angaben des MDR wurden drei Personen im Alter von 50, 56 und 75 Jahren schwer verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei soll kurz nach der Alarmierung am Tatort eingetroffen sein. Der Attentäter sei dann auch auf die Beamten losgegangen. Daraufhin habe einer der Polizisten auf den Angreifer geschossen und ihn dabei tödlich verletzt. Der Afghane sei noch vor Ort verstorben. Zeugen, die sich in der Nähe des Tatorts aufhielten, berichteten von mehreren Schüssen, so der MDR.

Nach Angaben des Senders seien die Zusammenhänge der Taten noch unklar. Weitere Hintergründe seien nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg habe Ermittlungen aufgenommen. Da es zum Gebrauch von Schusswaffen gekommen sei, ermittle auch die Polizei in Stendal.

Mehr zum Thema - Mannheimer Messerattentat: Welche Rolle spielte der Mann in der blauen Jacke?