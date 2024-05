Nach "Sylt": Juso-Chef klingt wie Strack-Zimmermann – Vorgehen gegen Party-Beteiligte in Ordnung

Gegenüber dem TV-Programm der Welt hat sich Philipp Türmer, Vorsitzender der Jusos, zum Eklat auf Sylt und den Konsequenzen geäußert, die der Video-Clip für die beteiligten Partygäste mit sich gebracht hat. So sagte der Juso-Chef dem Springer-Sender am heutigen Dienstag:

"Wer 'Deutschland den Deutschen' grölt – was ja 'ne Nazi-Parole ist, was einfach überhaupt nicht geht –, sich dabei filmt, das ins Internet stellt, der muss damit auch leben, dass er in diesem Punkt, in diesem Moment sich in die Öffentlichkeit begibt."