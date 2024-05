Weniger Zeit im Fegefeuer verbringen? Vatikan empfiehlt Social-Media-Verzicht

Am Montag veröffentlichte die Katholische Kirche vatikanische Normen zur Gewinnung von Ablässen im Heiligen Jahr 2025. Darunter finden sich auch recht kuriose Vorschläge – der Vatikan ist offenbar im digitalen Zeitalter angekommen.

Quelle: Gettyimages.ru

Die katholische Kirche bietet zum Heiligen Jahr 2025 neue und zum Teil kuriose Wege zum Ablass an. In den am Montag veröffentlichten vatikanischen Normen zur Gewinnung von Ablässen zum Jubiläumsjahr wird unter anderem auch der "Verzicht auf sinnlose Ablenkungen" als eine Möglichkeit aufgeführt. So genüge es, wenn man "im Geiste der Buße mindestens einen Tag lang auf sinnlose Ablenkungen (reale, aber auch virtuelle, die zum Beispiel durch die Medien und Social Media hervorgerufen werden) und auf überflüssigen Konsum verzichtet", um einen Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen im Jenseits zu erlangen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur Kathpress. Diakonie startet Kampagne gegen Anhänger und Mitglieder der AfD in ihren Reihen Herkömmlichere Wege zum Ablass bieten Werke der Nächstenliebe wie Krankenbesuche und Spenden für einen guten Zweck oder Wallfahrten. Zusätzlich sind, wie immer beim Ablass in der römisch-katholischen Kirche, Beichte, Kommunion und Gebet Voraussetzungen. Unter Ablass versteht die katholische Kirche einen Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen nach dem Tod. Laut katholischer Lehre müssen die meisten Menschen nach ihrem Tod je nach ihrem Verhalten im irdischen Leben zeitweilig in einem Zustand büßen, der als Fegefeuer bezeichnet wird. Erst danach können sie in die ewige Glückseligkeit Gottes eingehen. Um die Zeit der Läuterung im Jenseits zu verkürzen, gibt es Ablässe. Sie werden durch Werke der Buße noch zu Lebzeiten erwirkt – und zwar sowohl für sich selbst als auch für andere bereits Verstorbene. Ein sogenanntes Heiliges Jahr ist ein Jubiläumsjahr in der katholischen Kirche und hat seine Wurzeln in der Bibel. Es wird regulär alle 25 Jahre begangen. Das heilige Jahr 2025 beginnt schon am 24. Dezember 2024, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, sowohl in der Stadt Rom als auch im Vatikan. Das heilige Jahr soll aber mehr als nur ein spirituelles Ereignis sein, der Vatikan plant auch eine Reihe von Sozialprojekten. Mehr zum Thema – Medien: Papst kommt zur Ukraine-Konferenz – Wenn Russland eingeladen wird

