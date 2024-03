In eigener Sache: Vielen Dank für die Leserzuschriften nach dem Terroranschlag vom 22. März 2024

Die Reaktionen der Leser von "RT DE" auf den Terroranschlag bei Moskau erfolgten unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Verbrechens, und sie waren sehr zahlreich. Daher möchte die Redaktion von "RT DE" auf die Zuschriften reagieren, auch wenn es unmöglich ist, jede Einsendung zu veröffentlichen oder zu beantworten.

Quelle: Legion-media.ru © xZoonar.com MarcusxFriedrichx 17792438

Liebe Leser, nach dem Massaker, das Terroristen vor einer Woche in der Konzerthalle "Crocus City Hall" am Stadtrand von Moskau verübt hatten, erreichten viele Hundert Leser-Zuschriften die RT-DE-Redaktion. Nicht nur die schiere Vielzahl der Einsendungen war überwältigend – und ist es bis heute, denn es kommen immer noch weitere Beileidsbekundungen –, sondern berührend waren auch die durchgängig zum Ausdruck gebrachte Trauer, das Mitgefühl und die guten Wünsche für die Angehörigen und Nahestehenden der Opfer. Die Leser beschränkten sich aber nicht nur auf das Kondolieren, sondern verbanden ihre Anteilnahme oft mit sehr herzlichen Wünschen für alle Bürger Russlands. Viele der Einsender hoffen auch darauf, dass sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland entspannen und wieder gute Nachbarschaft, ja Freundschaft und umfassende Zusammenarbeit in den Beziehungen beider Länder möglich sind. Und sie hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine – und Frieden in Europa und der Welt. Bitte haben Sie, geschätzte Leser, daher Verständnis, wenn RT DE längst nicht alle Zuschriften, die die Redaktion zu diesem traurigen Anlass erreicht haben, veröffentlichen kann, auch wenn noch einzelne Leserbriefe zu diesem Thema erscheinen mögen. Seien Sie jedoch versichert, dass alle Einsendungen gelesen und gewürdigt wurden – was auch für die übrige Leserpost gilt. In diesem Sinne danken wir Ihnen vielmals für das warmherzige Echo, das Sie, verehrte Leser, uns nach diesem erschütternden Ereignis haben zukommen lassen. Ihre RT-DE-Redaktion

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.