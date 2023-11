Armut: Briten schalten Kühlschrank aus, um bei Lebenshaltungskosten zu sparen

Laut einer Studie greifen Millionen britischer Bürger zu drastischen Maßnahmen, um bis zum Ende des Monats zu kommen. Ein Drittel der armen Haushalte verkauft Wertgegenstände, um an Geld zu kommen, und ein Sechstel sucht sogenannte kommunale "Wärmestuben" auf.

Quelle: www.globallookpress.com © Thomas Trutschel/photothek.net

Laut einer neuen Studie der Joseph Rowntree Stiftung greifen Millionen britischer Haushalte zu "verzweifelten Maßnahmen" wie dem Abschalten ihrer Kühl- und Gefrierschränke, um die Lebenshaltungskostenkrise zu bewältigen. Der Bericht, aus dem die britische Zeitung The Guardian am Dienstag zitierte, ergab, dass im Oktober ein Viertel der armen Haushalte in Großbritannien Schulden gemacht haben, um Lebensmittel zu bezahlen. Ein Drittel habe Wertgegenstände verkauft und einer von sechs Haushalten habe sogenannte kommunale "Wärmestuben" genutzt. Vier von fünf Haushalten, die Sozialhilfe beanspruchen, setzen zusätzlich drastische Maßnahmen ein, darunter den Verzicht auf Nahrung, das Ausschalten der Heizung und das Tragen abgenutzter Kleidung. Fast eine Million Haushalte gaben an, dass sie seit Mai zum ersten Mal ihren Kühl- oder Gefrierschrank abschalten mussten. Kürzung von Sozialleistungen Studie: Über eine Million Kinder in Großbritannien leben in schwerster Armut Nach Angaben der Stiftung verzichteten über sieben Millionen Haushalte in den letzten sechs Monaten auf Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter, obwohl die Regierung die Lebenshaltungskosten gezielt unterstützt. "Millionen von Familien, die ihre Kühl- und Gefrierschränke abschalten, sind das jüngste Kapitel in einer langjährigen Geschichte der Not", wird Peter Matejic, Chefanalyst der Joseph Rowntree Stiftung, zitiert. "Die Menschen riskieren, durch den Verzehr verdorbener Lebensmittel krank zu werden und auf gesunde, frische Lebensmittel zu verzichten. Dies könnte die Gesundheit von Millionen von Menschen nachhaltig schädigen", warnte er. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Besorgnis über die Kürzung der finanziellen Unterstützung für einkommensschwache Familien, die die Regierung nächste Woche in ihrer Herbstbilanz ankündigen wird, immer größer wird. "Es ist skrupellos, dass die Regierung Berichten zufolge erwägt, die Leistungen für Familien in Schwierigkeiten zu kürzen, um Steuersenkungen zu finanzieren", sagte Matejic. Mehr zum Thema – Reich durch Rentenansprüche? Wie kreative Wirtschaftsexperten Arme zu Vermögenden umdefinieren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.