500 Tage lang unter der Erde isoliert: Spanierin stellt neuen Weltrekord auf

Mehr als ein Jahr freiwillig ohne Kontakt zur Außenwelt in 70 Metern Tiefe: Darauf ließ sich eine Spanierin ein – im Dienste der Wissenschaft. Am Freitag kletterte sie wieder hinauf, mit einem neuen Weltrekord im Gepäck. Nun werden die Folgen auf ihre Gesundheit untersucht.

Quelle: AFP

Die Spanierin Beatriz Flamini hat 500 Tage in einer Höhle in circa 70 Metern Tiefe ohne Kontakt zur Außenwelt verbracht und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Flamini war am 20. November 2021 in eine Höhle in Südspanien hinabgestiegen und verließ sie an diesem Freitag. Die Probandin sagte zu Journalisten, sie brauche zunächst eine Dusche und werde später alle Fragen beantworten. Das Experiment war Teil des Timecave-Projekts, das die psychischen und physischen Folgen von Extrembedingungen untersucht. Eineinhalb Jahre lang beobachtete das Forscherteam mithilfe von Überwachungskameras und Aufzeichnungen, wie sich soziale Isolation und zeitliche Desorientierung auf Flamini und ihre Zeitwahrnehmung auswirkten. Die Forscher wollten Rückschlüsse auf die Funktionsweise ihres Gehirns in Abwesenheit von Signalen ziehen, die im normalen Leben unseren Schlaf- und Wachrhythmus bestimmen. Einstein hat Recht behalten: Forschern gelingt erstmals "Zeitreise" Obwohl die winzige Höhle über Strom, Internet und Wasser verfügte, konnte Flamini keine Nachrichten von außen empfangen. Sie machte jedoch Notizen und schickte Videobotschaften, die später Teil eines Dokumentarfilms werden sollen. Die Frau hatte keine Uhr und keine andere Möglichkeit, die Zeit zu messen. "Die Zeit vergeht nicht. Es ist immer vier Uhr morgens", sagte sie in einem Video, das sie an ihr Team schickte. Nahrung und Wasser erhielt sie an einem Verbindungspunkt in der Höhle, an dem es unmöglich war, miteinander zu kommunizieren. Um sich nicht zu langweilen, las Flamini Bücher, malte und strickte Wollmützen. Sie muss sich nun einer medizinischen Untersuchung unterziehen, die ihren Gesundheitszustand beurteilen soll. Den bisherigen Rekord hielt der Serbe Milutin Veljković, der 463 Tage in einer Höhle verbracht hatte. In dieser Zeit war ihm jedoch gestattet, gelegentlich Gespräche mit Pressevertretern zu führen. Mehr zum Thema - "Ich möchte, dass die Menschen freundlich zueinander sind" – Vierjähriger Autor bricht Weltrekord

